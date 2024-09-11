В Мурманской области продолжают бушевать пожары в тундре. Вологнтёры просят поддержки

На этот раз от огня пострадало знаменитое село Териберка.

Не успели локализовать пожары, поразившие 3 гектара уникального природного парка на полуостровах Средний и Рыбачий, как стихия забушевала в другом месте. 5 сентября в селе Териберка загорелся старый расселённый двухэтажный дом. Тогда огонь полностью уничтожил здание, пострадали припаркованные рядом машины.

Оставив после себя лишь печные трубы, пламя перекинулось на стоящую рядом с домом сопку, однако, пожар удалось локализовать.

А уже 10 сентября местные жители сообщили в социальных сетях о возгорании аварийного деревянного пирса на «кладбище кораблей» – одной из самых известных достопримечательностей села Териберка. Своими силами потушить огонь пытались туристы и местные жители, им на помощь пришли пожарные. Возгорание удалось локализовать, но огонь повредил площадь пирса в 15 кв. метров.

Параллельно этим событиям вновь произошло возгорание на уже потушенной ранее сопке.

И это не всё. Чуть позже из-за сильного ветра огонь начал быстро распространятся по тундре и едва не задел вышки сотовой связи вблизи села. Остановить буйство огня пытались пожарные службы, волонтёры и пограничники. А местные жители в социальных сетях выкладывали обращения с призывом для помощи волонтёрам.

Артур Шинкарук, частный гид: «Коллеги, всем добрый день. В Териберке горит тундра. Мы связались пожарной частью и авиалесоохраной. Нужна помощь волонтёров для оперативного тушения. Поэтому, если кто-то не работает и свободен, пожалуйста, пишите мне. Скоординируемся и в ближайшее время будем выезжать на помощь пожарным».

На данный момент пожар на сопке локализован. Однако, как сообщает глава муниципального образования Елена Крыванос, тушение отдельных очагов возгорания продолжается. Об этом говорят и волонтёры.

Волонтёр: «Народ нужен. На самом деле, когда поднялся, понятно, что люди нужны, потому что так не набегаешься. Пожарные ранец дают, можно подниматься и тушить очаги. Подтягивайтесь, нужны люди, реально. Огромная куча очагов. Как только поднимается ветер, всё это раздувает. Друзья, териберчане, если есть кто-то свободный, если есть у вас канистры, они действительно будут очень полезны».

Как и с пожарами на полуостровах Средний и Рыбачий основной причиной таких ЧП чаще всего становится человеческий фактор. В совокупности с жарким летом и засухой порой достаточно одной искры от плохо потушенного костра, а языки пламени быстро распространятся, поглотив сухую траву и мох. А вот на восстановление тундры у природы может уйти не одно десятилетие.