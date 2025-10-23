В Мурманской области продолжают модернизировать лифтовое оборудование в жилых домах

Сегодня старый подъёмник демонтировали в доме номер 20 на улице Полярные Зори областного центра.

Главная задача в этом направлении работы - за пять лет заменить около 1,5 тысячи подъёмников.

Обеспечить комфорт и безопасность жителей - приоритет программы капитального ремонта. Поэтому на смену старым, отслужившим срок кабинам лифтов, пришли современные, энергоэффективные и удобные модели. Они оборудованы эффективной системой защиты пассажиров и улучшенной системой шумоизоляции.

Сегодня старый подъёмник демонтировали в доме номер 20 на улице Полярные Зори областного центра.

Иван Тарица, начальник монтажного участка: «Новый лифт приобретён на средства Фонда капитального ремонта Мурманской области».

Ещё один дом в Мурманске, где сейчас устанавливают современное оборудование, расположен на улице Зои Космодемьянской, 26.

Замена лифта - сложный технологический процесс. Он требует точности и соблюдения всех нормативов. Строгий контроль на этапах установки подъёмного механизма позволяет гарантировать высокое качество работ и соблюдение сроков.

Работы в этом направлении в Мурманской области ведут поэтапно. Согласно условиям контракта новые лифты начнут вводить в эксплуатацию до конца 2025 года.