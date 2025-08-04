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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.25 19:30

В Мурманской области продолжают облагораживать одни из самых труднодоступных мемориалов Великой Отечественной войны

В этом году волонтёры проекта «От родника до океана» отправились на край света к самому северному рубежу страны, чтобы вернуть былой облик памятным местам.

Полуострова Средний и Рыбачий – одни из обязательных точек на маршруте любого исследователя Мурманской области. Труднодоступность окупается здесь с лихвой: благодаря невероятной природе и, конечно, большому числу памятных мест, напоминающих как о самых трудных для страны временах Великой Отечественной войны, так и о мужестве, стойкости и храбрости советского народа.

Мемориальные комплексы в силу своей отдалённости нуждались в реставрации. Именно эту задачу в год празднования 80-летия Великой Победы поставили для себя волонтёрские объединения Заполярья в рамках проекта «От родника до океана».

Это уже четвертый сезон проекта «От родника до океана» Единого волонтёрского центра. В этом году 250 человек отправились в район хребта Муста-Тунтури, чтобы помочь облагородить Вайдагубский маяк и памятники времён Великой Отечественной войны. Одним из них стал памятник у подножья хребта Муста-Тунтури. Волонтёры занимались покраской и восстановлением ограды, реставрацией табличек, установкой новых флагштоков и стендов, рассказывающих о подвиге 135 стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии Карельского фронта.

Антон Кожин, волонтёр ФГУП «Атомфлот»: «Героизм, отвага наших бойцов, я считаю, что нам нужно это помнить и вдохновляться их подвигом».

Экспедиция к местам памяти сопровождалась погружением в историю обороны северного рубежа. Волонтёры смогли побывать на том самом месте, где врага встретило ожесточенное сопротивление.

Александра Лебедева, координатор корпоративного волонтёрства ФГУП «Атомфлот»: «Погружение удалось самое глубинное».

Ещё один мемориальный комплекс защитникам Заполярья на мысе Пригубный полуострова Средний примечателен монументом солдата и женщины. Как символ защиты и вечного покоя он стоит над братским захоронением советских воинов. Волонтёры в течение всего июля восстанавливали облик памятника, установленного в 1948 году.

Анна Медведкова, координатор волонтёров МТФ «Норникель»: «Нам уже приятно, когда мы смотрим на то, что уже сделано и сравниваем с тем, что было изначально. Разница просто огромная. Колоссальный наш труд, мы все молодцы, старались как могли».

Впервые к проекту «От родника до океана» присоединились мурманские журналисты, которые привели в порядок памятник «Литературная землянка».

Мемориал хранит память о настоящем полевом издательстве самой северной фронтовой газеты – боевом листке «Североморец». Ухаживать за мемориалом члены Мурманского отделения Союза журналистов России планируют на постоянной основе.

Сейчас волонтёры завершили работы на семи памятниках. Ещё на двух работы продолжаются.

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