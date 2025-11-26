Кубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из МурманскаПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
В Мурманской области продолжают реализацию двух инициатив, направленных на укрепление семейных отношений и поддержку девушек

Проекты «ДругаЯ» и «Мы - семья» добрались до флотских городов. Сейчас занятия проводят в ЗАТО Александровск.

Оставив мужа с двумя крохами, Юлия Белякова – жительница Полярного - поторопилась на очередное занятие в рамках социального проекта «ДругаЯ». Сегодня девушки заряжаются новогодним настроением. Своими руками создают аромасаше, которые наполнят уютом их дома.

Юлия Белякова, участница проекта «ДругаЯ», г. Полярный: «Захотелось поучаствовать в проекте, потому что дома маленькие дети, соответственно, день сурка: готовка, уборка, стирка… Хочется немного развеяться, пообщаться, послушать людей, которые ходят на работу, узнать, как бывает не только дома».

Насколько важно побыть наедине со своими мыслями понимает и автор проекта Елена Трапезникова. Занятия со специалистами помогают девушкам переключить фокус внимания, посмотреть на бытовые ситуации под другим углом. Женский проект «ДругаЯ» существует в Мурманской области более 5 лет, в этом году впервые сессии проводят в муниципалитетах – флотских закрытых городах.

Елена Трапезникова, руководитель социальных проектов «ДругаЯ» и «Мы – семья», г. Мурманск: «В Полярном - своя специфика. У нас получилась замечательная группа: мама плюс ребёнок. Это психология, которая направлена больше на роль женщины в семье - мамы, как супруги. Как раз изучают моменты, а потом к ним присоединяются дети, а на мастер-классах также проводят время в творчестве с детьми».

Параллельно ведутся занятия с психологом в рамках программы «Мы – семья», направленной на сохранение семейных отношений. Особенно это важно для девушек, которые совмещают роли не только заботливой матери и успешного сотрудника, но и супруги военнослужащего, защитника Родины.

Ирина Громова, психолог, г. Мурманск: «Я думаю, что напряжение, особенно в последнее время, больше, хоть они и выходили замуж за военнослужащих, но в то время о рисках не думалось. Надо поддержать девочек в этот период, чтобы они оставались женственными, сильными, и понимали свою миссию в полной мере, а не испытывать роль жертвы. В этом, наверное, основная задача».

Важно, что в проект может войти любая девушка, а встречи проводят в доступных семейных пространствах, как, например, библиотеки «СОПКИ», где можно занять ребёнка, пока ведётся работа со взрослыми.

Анастасия Мелехина, куратор проекта «Мы – семья», г. Полярный: «Мы разыгрывали разные ситуации: выступали и в роли мужей, и в роли жён. Это интересный опыт. Мы не видим как мы себя ведём, здесь полезно посмотреть, как ты выглядишь со стороны, как выглядишь на другом месте, как другие девочки в проекте, например».

Проекты не являются стратегическими сессиями по формированию запросов и сбору новых идей, однако у участниц уже есть свои готовые предложения - актуальные и объективно необходимые. Например, охватить социальными программами по сохранению здоровья и другими активностями возрастную категорию северян от 35 до 55 лет.

Наш регион-51

