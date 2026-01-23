В Мурманской области продолжают реализацию программы по замене лифтов в МКД

Задача - до февраля 2030 года в Мурманской области обновить более 1400 подъёмников.

Объём работ колоссальный, а значит, и выполнять их приходится поэтапно. Только в прошлом году современное оборудование появилось в 128 домах. Но работа не останавливается. Сразу после новогодних праздников в регионе запустили уже 46 лифтов в рамках плана 2026 года. Ещё несколько десятков в тестовом режиме и на финальной стадии. Сроки завершения – до конца января, например, в доме №102 на Кольском проспекте и доме №33 на улице Зои Космодемьянской.

Георгий Дедиков, подрядчик: «На данном объекте произведён демонтаж и монтаж механизмов, работы находятся на стадии завершения».

Новые лифты - не просто замена старых. Это современные технологии, направленные на безопасность, экономию и комфорт. Минимальное энергопотребление и повышенная шумоизоляция. Каждая кабина оснащена целым комплексом систем безопасности: от аварийных тормозов до автоматического выравнивания. Конструкции из устойчивой к коррозии стали рассчитаны на долгие годы службы.

В Мурманске новые подъёмники смонтированы в домах №№ 8 и 10 на Молодёжном проезде.

Кирилл Бернацкий, заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Эти лифты готовятся к приёмке».

По плану 2026 года уже заключены контракты на замену 298 лифтов. Это позволяет подрядным организациям эффективно планировать ресурсы, завозить оборудование и выполнять взятые обязательства в установленные сроки.