В Мурманской области продолжаются мероприятия, приуроченные к 80-летнему юбилею Великой Победы

Сегодня первые лица области и города возложили цветы к подножию памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову.

Участниками события стали представители Мурманской областной Думы, городской администрации, юнармейцы, кадеты, а также участники ветеранских общественных организаций.

Торжественный митинг состоялся в память о земляках, которые на своих плечах вынесли ужасы войны и сражались за сохранение мира и свободу.

Анатолий Бредов погиб 11 октября 1944 года, когда в ходе Петсамо-Киркенесской операции 155-й стрелковый полк начал штурм высоты Придорожная. Наша пулеметная точка была обнаружена и окружена немецкими войсками. После ожесточенного боя в живых остались лишь командир Анатолий Бредов и наводчик Никита Ашурков, которые обнялись и подорвали последней гранатой себя и пулемёт.

Ашурков был тяжело ранен, а Анатолий Бредов погиб.