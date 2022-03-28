В Мурманской области продолжаются митинги в поддержку российской армии

С триколором под звуки военного оркестра на главную площадь Полярного вышли юнармейцы и военнослужащие гарнизона.

Встать рядом со взрослыми - большая честь для юнармейцев Полярного. Они вместе с военным вышли на акцию в поддержку российских войск. Участие в событие приняла и сенатор Татьяна Сахарова, посетившая муниципалитет с рабочим визитом.

Татьяна Сахарова, сенатор Российской Федерации от Мурманской области: «Сегодня я увидела неравнодушную молодёжь, маленьких ребят, которые маршировали под наш гимн, который нас объединяет. Дорогого стоит, когда видишь такие моменты. Только так: только личным примером можно рассказывать про историю, заниматься воспитанием, наверное, только так это будет эффективно».

Вышли на главную городскую площадь и члены профсоюзов учреждений города и жёны военных.

Лариса Михайлова, председатель женсовета, г. Полярный: «Конечно, было приятно. Кто смог из женсоветов, с маленькими детьми пришли и поддержали эту акцию. Мы вместе, мы едины, наша страна – самая сильная страна!».

В небо выпустили шары трёх цветов. Военный оркестр исполнил несколько знаменитых композиций, завершили акцию Гимном Российской Федерации.