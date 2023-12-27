В Мурманской области продолжаются отборочные этапы в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»

Высокие результаты и победные места позволят выпускникам получить бонусы при поступлении в вузы, особенно, где есть специальности инженеров, энергетиков и кораблестроителей.

На вопрос: «Кем стать в будущем?», - особенно точно стараются ответить сами себе старшеклассники, потому что работа с профориентацией школьников ведётся довольно серьёзная. Многопрофильная олимпиада «Звезда», в том числе, направлена на привлечение к инженерным направлениям.

Юлия Малыгина, учитель информатики школы №279, г. Гаджиево: «Это традиционная олимпиада, дети каждый год в ней участвуют. Они хорошо подготовлены, в этом им помогли наши учителя. Техника позволяет проходить данные олимпиады, не выезжая из города».

Отборочный этап проходит группа гаджиевских школьников: подготовка и вправду позволяет отвечать на вопросы быстро, а главное, верно.

Олимпиаду «Звезда» организует Союз машиностроителей России вместе с ведущими вузами страны. Кстати, победители получают бонусы при поступлении в вузы в виде дополнительных баллов к общему рейтингу.