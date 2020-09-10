В Мурманской области продолжаются проверки готовности жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду

Рабочую поездку в ЗАТО Александровск совершил министра ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев и вице-губернатор региона Юрий Сердечкин. Основная задача комиссии областного правительства, которая нагрянула с проверкой в Александровск, - обследование жилых объектов Министерства обороны. Начинают ревизоры с города воинской славы.

Состояние оборудования в Полярном нареканий у представителей власти не вызывает.

Юрий Сердечкин, вице-губернатор Мурманской области в сфере тарифного регулирования, ЖКХ и энергетики: «На объекте, который мы сейчас посетили, котлы заменены, запас топлива превышает нормативные критерии. Мы уверены, что у коллег всё получится и отопительный сезон пройдут хорошо».

Водоканал отвечает за водообеспечение всего военного городка, включая и объекты Минобороны, и многоквартирные дома, учреждения образования и культуры. Система водоподачи, по оценкам комиссии, прекрасно отлажена: заменены участки трубопровода, закуплены стыковые аппараты для ремонта, а в случае аварийной ситуации, сработает резервная станция.

Анатолий Зубарев, главный инженер водоканала: «У нас существует резервный источник питания – дизельная электростанция 500 киловатт, которая в любой момент может обеспечить подачу воды без перерыва для потребителей Минобороны и жителей Полярного».

Если в Полярном котельные для муниципальных зданий и военных объектов находятся на разных участках города, то в Гаджиево одна котельная обеспечивает горячей водой весь гарнизон. Здесь у проверяющих также нареканий нет, энергетики позаботились о том, чтобы за короткий ремонтный сезон были отлажены системные элементы теплотрасс.

Дмитрий Латышев, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «У нас осуществляется контроль многоступенчатый за подготовкой всех объектов в отопительный период, поэтому рисков к наступающему периоду мы не видим».

Такие проверки для большого ЗАТО не в новинку, но гостям здесь рады. Скрывать нечего, работа отлажена и чрезвычайных ситуаций почти не возникает. А текущие неполадки устраняют незамедлительно.