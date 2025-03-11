В Мурманской области продолжаются рейды по выявлению граждан, не вставших на воинский учёт

В ходе мероприятия проверено более десяти граждан, среди которых выявлен мужчина призывного возраста, который документально не смог подтвердить постановку на воинский учёт.

Военные следователи провели рейд по гаражным кооперативам Североморска с целью выявления иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

В результате проверки было установлено, что ряд лиц не выполнили эту обязанность. Кроме того, офицеры провели разъяснительные беседы о возможностях прохождения военной службы по контракту в Вооружённых Силах РФ.

Андрей Михайлов, следователь военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «В ходе мероприятия проверено более десяти граждан, среди которых выявлен мужчина призывного возраста, который документально не смог подтвердить постановку на воинский учёт. Он был направлен в военный комиссариат города для уточнения данных. Подобные мероприятия на территории Мурманской области проводятся на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».