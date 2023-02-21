В Мурманской области продолжаются встречи представителей правительства региона с семьями участников спецоперации

Благодаря такой поддержке супругам бойцов удаётся найти ответы на многие волнующие вопросы.

В региональном правительстве заранее сообщили о готовности подержать семьи, призванных в рамках частичной мобилизации граждан. В каждом муниципалитете региона были созданы опорные центры поддержки для родителей, жён и детей военнослужащих. Губернатор Андрей Чибис поставил задачу кураторам центров лично отрабатывать вопросы с каждой семьёй, быть постоянно на связи.

Заместитель главы региона Владимир Евменьков продолжает серию встреч с близкими северян, защищающих Родину в зоне спецоперации.

Владимир Евменьков, вице-губернатор Мурманской области: «Когда мы говорим о военнослужащих, мы говорим обо всех, кто находится в зоне СВО: это и те, кто служил по контракту, и те, кто призван в рамках частичной мобилизации, и те, кто изволил служить добровольно».

Вопросы разделились на две категории: с одной стороны, девушки хотят понять, какого их родным там, где нет связи, как доставляют мужьям посылки и гуманитарную помощь, банально – тепло ли им и сыты ли? С другой, жизнь семей участников СВО продолжается здесь, в городах, где дети ходят в школы и сады, где женщины берут на себя часть обязанностей по содержанию дома.

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского Центра социальной поддержки населения: «Вопросы разные звучат. Начиная от того, почему отправили в ту или иную часть, где брать справки, если мобилизованный находится в другом регионе. Вопросы насущные и важные».

Не все участницы диалога знали, что в Мурманской области участников СВО освободили от уплаты транспортного налога. Принятый законопроект затрагивает также и жён военнослужащих. Отмена обязательного платежа касается периода за 2021 и 2022 годы. Причём, если машин в семье несколько, отмена налога предоставляется на автомобиль наибольшей мощности. Что касается кредитных каникул, то практика для обладателей статуса ИП, например, ещё известна с мер поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Правда, здесь, подчеркнули на встрече девушки, есть нюанс. На основной долг действительно действует эмбарго, а вот проценты банки не замораживают, их приходится также ежемесячно погашать. Такой вопрос вице-губернатор пообещал адресовать профильному министерству.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Конечно, муниципалитет и область делают много для помощи и самим участникам СВО, и их семьям. В ближайшие два дня точно отработаем один ответ, а с понедельника дадим хорошую новость для членов семей наших защитников».

Участие во встрече приняли и представители профильных отделов администрации ЗАТО Александровск, медицинской санитарной части муниципалитета, службы судебных приставов и, конечно, кураторы центра поддержки семей. Получить квалифицированную помощь можно в любое время.

Виктория Румянцева, куратор Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО в ЗАТО Александровск: «По бытовым, финансовым, юридическим вопросам, можно получить психологическую помощь, бесплатную юридическую помощь. По всем вопросам можно обращаться к нам».

Такие встречи планируют организовывать в муниципальных образованиях области на регулярной основ - с периодичностью раз в месяц.

Актуальные телефоны для связи с местными кураторами александровского района: г. Полярный, п. Видяево, телефон 8-991-383-97-71; электронный адрес: sneg-mcgs@mail.ru. г. Снежногорск, г. Заозерск, г. Гаджиево, телефон 8-991-383-97-72; электронный адрес: sneg-mcgs@mail.ru.