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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.21 19:30

В Мурманской области продолжится перезагрузка медучреждений

Модернизация первичного звена здравоохранения стартовала 1 января 2021 года во всех регионах России. В Мурманской области перезагрузка так же началась. Например, в филиале поликлиники №2 на проспекте Кольском обновляют регистратуру. Буквально через полтора месяца она заработает по-новому, изменится формат её работы. Также здесь уже создана удобная система навигации и безопасный приём пациентов.

Татьяна Кусайко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике: «Посещение данного учреждения – это яркий пример удобной организации маршрутизации пациентов, особенно в условиях чрезвычайной ситуации – пандемии коронавирусной инфекции. Посещая это учреждение, мы увидели отсутствие очередей, а для пациентов в период ожидания приёма врача обеспечивается возможность не пересекаться с другими клиентами поликлиники».

В медицинском учреждении меняют старое оборудование на новое современное. Например, цифровой флюорографический аппарат появился здесь осенью 2020 года. Качество его снимков намного лучше. Также часть исследований, которые раньше делали рентгеном, теперь проводятся на этом оборудовании.

Константин Биджоев, главный врач Мурманской городской поликлиники №2: «Он пришёл на смену старому плёночному аппарату. Его преимущество в том, что не требуется дополнительное место для хранения рентген архива. Скорость выполнения исследования больше, а это позволяет бороться с очередями, увеличивается поток пациентов, которых мы можем пропустить. Буквально, он увеличился в полтора раза».

Новый аппарат был приобретён в рамках региональной программы за 8 миллион рублей. А в этом году во второй поликлинике появятся новые рентгеновские аппараты, ещё один флюорограф и ультразвуковые сканеры.

Важно, что обновления детских медучреждений тоже будут продолжены.

Сергей Клемешов, начальник отдела ресурсного обеспечения и госзакупок Министерства здравоохранения Мурманской области: «Федеральная программа развития в этом 2020 году у нас уже завершилась.  Но на этом мы не останавливаемся, потому что очень неплохо начали. Мы видим результаты, жители видят их. У нас установлено много оборудования. Обновили практически до 80% парк современного оборудования».

Также для жителей отдаленных населенных пунктов региона строят ФАПы. В этом году фельдшерско-акушерские пункты откроют в посёлках Краснощелье и Зареченск. А в популярной у туристов Териберке появится большая амбулатория. За счёт привлечения не только федеральных, но и региональных средств, перезагрузку здравоохранения в Мурманской области планируют завершить к 2025 году.

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