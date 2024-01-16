В Мурманской области продолжится ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги»

Перечень адресов, где будут проводить работы, уже утверждён.

В Мурманской области продолжится реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году отремонтируют четыре трассы: подъезд к Териберке, мостовый переход через Печенгу, дорогу Никель – Приречный – Лотта и мост через реку Канентъявр, также дорожное покрытие обновят на трассах из Кандалакши в Полярные Зори, Колы до Мурмашей, Умбы – Кандалакши и Колы – Серебрянские ГЭС.

Строители приступят к работе в новом сезоне, учитывая погодные условия.