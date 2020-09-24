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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.20 19:30

В Мурманской области профилактика коронавируса выходит на новый уровень

Медицинским работникам сделали первые прививки от опасной болезни. Вакцину ввели лишь тем, кто высказал согласие, не имеет противопоказаний и находится на передовой в борьбе с вирусом.

Небольшие картонные коробочки с вакциной пока ещё лежат на столе. Нужно некоторое время, чтобы препарат достиг комнатной температуры. Первую партию доставили в Мурманск в замороженном состоянии. Оттаять она должна самостоятельно, после чего останется 30 минут для введения её в тело пациента.

Александр Голованов, главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Любой заболевший сотрудник - потенциальная опасность для коллектива, в котором он работает и для пациентов. За прошедшие месяцы мы очень сильно отстаём в оказании плановой помощи, нам сейчас болеть нельзя. И вот то, что мы сейчас планируем, а объём вакцины позволяет сейчас вакцинировать наиболее уязвимые категории сотрудников. Это анестезиологи-реаниматологи, эндоскопия, врачи ультразвуковой диагностики, где есть непосредственно близкий контакт с больными».

Процесс ничем не отличается от ежегодной вакцинации против гриппа. Ощущения те же, отмечает Светлана Корсакова, заведующая родильным домом номер 3. Она - первая, кому в Мурманской области ввели недавно разработанный препарат. Новую вакцину женщина не опасается. О возможных побочных эффектах знает, противопоказаний у неё нет. 

Светлана Корсакова, заведующая родильным домом: «Мы были перепрофилированы, третий родильный дом с 24 апреля был полностью перепрофилирован под оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Сегодняшний наш визит сюда - это мои коллеги, доктора-анестезиологи, доктора-акушеры, которые работают как инфекционисты. В общем-то, все с желанием сюда пришли и не боимся».

За привитыми врачами ещё полчаса наблюдают коллеги. Препарат всё же незнакомый. Но никаких проблем так и не возникло. Пациентов для первой вакцинации в регионе проверяли тщательно.

Елена Иванова, заместитель главного врача Мурманской областной больницы по эпидемиологическим вопросам: «Сейчас мы прививаем медицинских работников, которые на настоящий момент здоровы. У них могут быть хронические заболевания. Но вот сейчас они должны находиться не в обострении, а в ремиссии. Для этого врач терапевт беседует с каждым и лично каждому даёт индивидуальный допуск до этой прививки».

Прививка от коронавируса делается в два подхода. Следующую дозу вакцины привитым введут ровно через 21 день. Прививка, утверждают медики, пока ещё наиболее качественное средство профилактики.

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