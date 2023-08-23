В Мурманской области проходит акция «Собери ребёнка в школу»

Представители партии «Единая Россия» уверены, что главное – быть едиными и готовыми протянуть руку всем, кто в ней нуждается. И так как скоро на пороге осень, дети пойдут в школы, то сейчас проходит акция «Собери ребёнка в школу».

Помогать нуждающимся - важная задача и возможность принять в ней участие есть у многих. В Мурманских пунктах временного пребывания вместе с родителями проживают 13 школьников, которые приехали к нам из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ребята в возрасте от 7 до 16 лет.

В преддверии учебного года в рамках благотворительной акции «Собери ребёнка в школу» активисты закупили рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями и раздали ребятам.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы побывали на улице Нахимова, я хотел посмотреть, как они обустроены, какие вопросы есть, чтобы детишек поддержать. Они не одиноки здесь, мы их поддерживаем. Это очень здорово. Мы вручили всем ранцы с учётом возрастных категорий».

Главная задача, чтобы дети чувствовали себя комфортно в новых условиях, нашли друзей и смогли реализовать себя. В рюкзаках – нужные для школы атрибуты.

Арина Гапченко, участница акции: «Там тетрадки, кисточки. Мне всё пригодится для учёбы».

А ещё дневники, пеналы, канцтовары и наборы для творчества.

По словам организаторов, такая акция проходит уже не первый год. На помощь детишкам приходят как представители власти, так и обычные жители региона.

Ирина Просоленко, депутат Мурманской областной Думы: «Каждый год мы видим, что численность участников акции помощи собраться в школу деткам растёт и растёт. И мы очень благодарны людям, которые откликаются. Конечно, эта акция будет продолжаться, потому что она востребован».

До 1 сентября такие подарки будут вручать детям из семей участников СВО, малообеспеченным и неполным семьям.