В Мурманской области проходит акция «Собери ребёнка в школу»

Народные избранники решили не дожидаться предсентябрьского ажиотажа в магазинах и начали сами собирать портфели для детей из нуждающихся семей.

На календаре август, совсем скоро жёлтые листья на деревьях подскажут мурманчанам о том, что уже пора готовить своего ребёнка в школу. Народные избранники решили не дожидаться предсентябрьского ажиотажа в магазинах и начали сами собирать портфели для детей из нуждающихся семей.

Купить портфель, тетради, пенал с карандашами и ручками, краски, альбомы и многие другие принадлежности к школе - задача не из лёгких. Чтобы родителям проще было подготовить ребёнка к началу учебного года региональные депутаты совместно со штабом общественной поддержки продолжают давнюю благотворительную акцию.

Жанна Макарова, руководитель Филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области: «Собери ребёнка в школу» – это благородная и очень светлая акция. И я, как мама, уверена, что она находит отклик в душе каждого человека. Каждый из нас хочет сделать детям праздник перед началом учебного года».

Кроме рюкзаков с канцелярией ребята получат и творческие наборы, сертификаты на покупку других учебных принадлежностей, школьную спортивную форму и обувь.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Региональный исполнительный комитет ежегодно распределяет, принимает заявки от всех желающих получить набор школьный. В первую очередь исполком будет распределять, рассматривать заявки – это семьям, детям участников специальной военной операции, семьям, где дети инвалиды, малоимущие, многодетные семьи».

Акции «Собери ребёнка в школу» уже 11 лет. И с каждым годом школьный набор становится разнообразнее. Присоединиться к проекту, или подать заявку на получение такого набора можно в штабе общественной поддержки на проспекте Ленина, 88 или на площадках местных отделений в муниципалитетах.