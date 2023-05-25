В Мурманской области проходит акция «Судебные приставы – детям»

Её цель - привлечь внимание общественности к острой проблеме неуплаты алиментов.

Судебные приставы наглядно показывают, что ждёт алиментщиков, которые наотрез отказываются платить по счетам. Когда предупредительные меры не работают, сотрудникам службы ничего не остаётся делать, как постучаться в дверь должника:

- Одевайтесь. Едем с нами.

В этом случае северянка должна была выплатить на содержание ребёнка более 200 тысяч рублей, но обязательства не выполнила.

Теперь её ждут исправительные работы, но при их невыполнении гражданке может грозить и лишение свободы.

Юлиана Ломова, судебный пристав-исполнитель УФССП России по Мурманской области: «Свои обязанности по уплате алиментов и содержанию несовершеннолетних детей гражданка не исполняет. В связи с чем она была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ. В дальнейшем, если гражданка продолжит не исполнять обязанности по уплате алиментов на несовершеннолетних детей, она будет привлечена к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации».

В Мурманской области идёт активная борьба с неплательщиками. В преддверии Дня защиты детей в регионе с 22 мая по 1 июня проходит акция «Судебные приставы – детям», в рамках которой активизируется работа по розыску должников и их имущества, а также по привлечению внимания общественности к проблеме.

Эдуард Вичев, пресс-секретарь Управления Федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области: «В настоящее время на исполнении у судебных приставов Мурманской области находится 6 тысяч исполнительных производств. Должниками в Мурманской области являются 80% мужчин и 20% женщин. Средняя задолженность по алиментам на одного должника составляет 224 тысячи рублей».

С начала текущего года из 9 тысяч исполнительных производств были прекращены 3 тысячи. В пользу детей взыскано более 207 миллионов рублей алиментов.