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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.21 19:30

В Мурманской области проходит профилактическая акция «Онкодесант»

В первый день работы в Полярных Зорях углубленные осмотры ведущих специалистов-онкологов страны прошли 219 северян. После «Онкодесант» отправился в Ковдор.

Снижение смертности благодаря раннему выявлению онкологических заболеваний и формирование онконастороженности у населения – основные задачи «Десанта». Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова приехали в Заполярье по инициативе сенатора Татьяны Кусайко.

Татьяна Кусайко, сенатор Российской Федерации, инициатор проведения акции «Онкодесант»: «Я постараюсь в дальнейшем поддерживать эту акцию. «Онкодесант» проводится впервые после «Онкопатруля». Был огромный запрос на возможность организации такого мероприятия. Сейчас оно имеет несколько особенностей. Мы опять объединили медицинские организации Минздрава, структуры ФМБА».

В этот раз врачи работали в Ковдоре. Ведущие специалисты провели углубленные осмотры для ранней диагностики онкологических заболеваний. Таким образом, северяне проверили своё здоровье у лучших профильных врачей.

Анна Кедрова, профессор, главный онколог ФМБА России: «Проблема по региону, как я поняла, повышенный вес, неправильное питание. Это одни из главных факторов онкологического риска, на который мы сейчас при диспансеризации обращаем внимание. Раз в год пациент должен приходить к врачу первичного звена, который чётко разграничит и отправит его в зависимости от категории группы риска на дополнительные обследования. Всего 15% населения нуждаются в углубленном обследовании».

Гарик Дашян, доктор медицинских наук, заместитель руководителя организационно-аналитического центра НМИЦ онкологии им. Петрова: «Среднероссийский показатель и по Северо-Западу сопоставимы. Что касается выявляемости заболевания, нельзя сказать, что в Мурманской области критическая ситуация. В целом, за последние 5-10 лет имеются позитивные сдвиги. И онкопомощь населению оказывается на должном уровне».

К приезжим докторам присоединились специалисты Мурманского областного онкодиспансера. Отметим, что «Онкодесант» также помогает нашим врачам повысить квалификацию, набраться опыта у приглашенных коллег.

Роман Пономарев, заместитель главврача по хирургии Мурманского областного онкодиспансера: «Приезд специалистов из Санкт-Петербурга и Москвы для Мурманской области, наверное, знаковое событие. И ни в коем случае оно не должно прекращаться, потому что профессорский состав и доктора наук могут поделиться своими знаниями и некоторыми особенностями лечения, которые в современной онкологии используются».

Проведение углублённых осмотров особенно значимо для жителей удалённых городов. Отметим, что северяне также получают консультации по профилактике онкозаболеваний.

Следующими городами, куда отправился «Онкодесант» стали Кировск и Апатиты.

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