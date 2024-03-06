В Мурманской области проходит «визуализация избирательных бюллетеней»

В Мурманске передали 561 тысячу бюллетеней территориальным избирательным комиссиям. Все процессы от изготовления до вручения и хранения на местах происходят под строгим наблюдением органов охраны правопорядка.

По всей стране продолжается активная подготовка к главному политическому событию этого года - выборам Президента страны, которые состоятся с 15 по 17 марта.

В Мурманске передали 561 тысячу бюллетеней территориальным избирательным комиссиям. Все процессы от изготовления до вручения и хранения на местах происходят под строгим наблюдением органов охраны правопорядка.

Процесс передачи проходил несколько раз. Первыми, ещё в феврале, получили официальные бланки удаленные и труднодоступные участки, где проходило досрочное голосование. Основная же часть была передана сейчас.

Елена Тарайкович, секретарь Избирательной комиссии Мурманской области: «В территориально избирательных комиссиях уже проводится полистный пересчёт данных бюллетеней и распределение на участковые избирательные комиссии. Это своего рода визуализация этих бюллетеней».