В Мурманской области проходят масштабные сборы лётного состава МЧС России

Для отработки навыков в наш регион приехали спасатели из Красноярского, Северо-Западного, Южного и Жуковского авиационно-спасательных центров.

Основная задача учений – тренировка поиска и спасения по координатам, ориентирование с помощью приборов и в ночное время над открытой водой. Также участники организовывали тросовые подъёмы и десантирование спасателей.

Отдельное внимание уделили отработке навыков эвакуации пострадавших в условиях ограниченной видимости.

Виталий Плотников, заместитель начальника Управления авиации МЧС России: «Отработали спасение с помощью лебёдки с вертолётов МИ-8МТВ-1 и новых вертолётов Ми-8АМТШ-ВА, которые находятся на боевом дежурстве в Мурманской области. Цели сборов достигнуты, все задачи выполнены. Все задачи выполнялись в чётком и слаженном взаимодействии всех структур не только спасателей Главного управления МЧС России, но и Морского авиационного центра поиска и спасания».

Спасатели провели три летные смены. Последний раз такие масштабные учения в Арктике проходили в 2024 году.