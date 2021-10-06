В Мурманской области проходят учения со страшным сценарием

В Мурманской области проходит масштабная тренировка по гражданской обороне. Например, сегодня спасателям предстояло ликвидировать аварию на водозаборной станции, в которую была брошена вражеская авиабомба.

По легенде учений, авиабомба попала в склад с хлором. В результате взрыва на месте погибли 10 рабочих предприятия. Осколки от взрыва также задели рядом стоящее здание, где находились люди.

Получив сигнал тревоги, экстренные службы незамедлительно приступили к операции по спасанию пострадавших.

Учения развернулись на функционирующей водозаборной станции. ГОУП «Мурманскводоканал» предоставил спасателям возможность провести тренировку здесь, в максимально приближенных к реальным условиях.

Артём Кузьмин, пресс-секретарь ГОУП «Мурманскводоканал»: ««Естественно, мы оказывали полное содействие сотрудникам МЧС, потому что мы понимаем прекрасно, что отработка таких чрезвычайных ситуаций, очень важна для всех структур и подразделений в нашем городе. Место дислокации выбрано неслучайно. Здесь находится один из трёх водозаборов города».

В результате спасателям предстояло ликвидировать последствия взрыва на станции хлорирования воды, вывезти тела погибших сотрудников. А из соседнего здания вызволить пострадавших, оказали им медицинскую помощь и спасли одного заблокированного в автомобиле мужчину.

Задача непростая, но, как признаются спасатели, осуществимая, так как они регулярно тренируются, чтобы в случае опасности выполнить всё чётко, правильно и без потерь.

Александр Петровский, спасатель компании «ЭкоСервис»: «Мы заходили в загрязненную зону, где произошёл в результате авиаудара выброс хлора. Там находились пострадавшие. Мы выносили пострадавших в чистую зону, перед ней мы их обрабатывали, чтобы не было дальнейшего распространения вредных веществ».

Согласно легенде учений, был развёрнут оперативный штаб, в котором руководство региона, МЧС и других ведомств давали распоряжения участникам спасательной операции и ликвидации последствий ЧС.

Константин Хорошилов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Мурманской области: «Цель одна – организовать взаимодействие, чтобы вся территориальная подсистема, которая будет работать, взаимодействовала. По каналам связи, месту, времени и цели, чтобы достичь максимального результата».

Вероятность такого развития событий в случае военных действий – высока. А значит, высока и необходимость проведения таких тренировок. По словам представителей регионального МЧС, такие учения будут организовывать и дальше, каждый раз с увеличенным уровнем сложности.