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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.20 19:30

В Мурманской области проходят XVI Трифоновские образовательные чтения

Из-за пандемии они проходят в дистанционном формате. Участники обсуждают вопросы, связанные с приобщением школьников к исторической и культурной памяти.

Открытие Трифоновских чтений состоялось в столице Заполярья. Они проходят в рамках Рождественских образовательных чтений Русской Православной Церкви. Такой ежегодный церковно-общественный форум –площадка для диалога между властью и епархиями Кольского заполярья.

Тарасий, Епископ Североморский и Умбский: «Слава Богу, что  эти чтения имеют порядковый номер шестнадцать! Значит, традиция жива, значит, что это востребовано жизнью, значит, проходят они  не для галочки на протяжении шестнадцати лет».

Во время пленарного заседания участники подписали соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки Мурманской области и епархиями. Такое взаимодействие, по мнению сторон, позволит светскому обществу сохранить традиционные семейные ценности.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Несмотря на то, что в Конституции закреплено, что церковь и образование отделены друг от друга, мы не должны забывать о тех жителях региона, которые получают религиозное образование в семьях. У нас есть в программе изучение основ православия, но наша цель это и патриотическое воспитание, воспитание любви к семье, к ближнему».

Образовательные чтения в этом году посвящены 800-летию со дня рождения Александра Невского. По словам Митрофана, митрополита Мурманского и Мончегорского, заслуги князя в присоединении Кольского полуострова к русским землям забыты.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мочегорский: «Эти сведения были утрачены, но восстановлены. Я посветил 20 лет исследований роли Александра Невского когда в XIII веке он совершил свои великие деяния, но, оказывается, был совершён и полярный поход, после которого эти земли пришли в подчинения. Таким образом, мы с вами имеем Мурманскую область».

Впервые стать слушателями чтений смогут все желающие. Из-за пандемии  доклады транслировали в Интернете. Записи доступны на сайте Мурманской епархии и Института развития образования.

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Последние комментарии

Валерий
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юрий
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