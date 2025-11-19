День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.11.25 19:30
В Мурманской области произошла трагедия на водоёме
Рыбак провалился под лёд в Кольском районе на озере Пуроярви.
Об этом сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Спасатели прибыли на место происшествия на следующий день. Водолазы исследовали водоём в поисках тела мужчины.
Погибшего нашли и подняли на берег. Тело передали правоохранительным органам для проверки.
