В Мурманской области прошёл день Саамского слова

Мурманский выставочный зал принял в своих стенах выставку, посвящённую Дню саамского слова. На открытие пригласили учёных-филологов, писателей и представителей коренного народа, чьи семьи живут в столице Заполярья. Хозяйка праздника Нина Афанасьева, потомственная саамка, писательница и популяризатор саамской культуры.

Нина Афанасьева, специалист в области саамской письменности и культуры, педагог: «Мы отдаём сегодня дань саамскому слову, именно саамскому слову, которое сегодня у нас возрождается, становится на очень хорошие, правильные пути, письменный, нормативный саамский язык.

Помимо просветительской деятельности, Нина Елисеевна преподаёт, учит саамскому языку малышей, а также рассказывает им сказки и песни. Это способствует сохранению культуры и самобытности народа.

Что касается самой выставки, то здесь представлены образцы письменного творчества северного народа. С 1985 года саамы ведут работу по написанию словарей и книг. Литература издаётся практически на всех саамских наречиях как в России, так и в Норвегии, и Финляндии. Несмотря на свою малочисленность, коренные жители севера очень бережно относятся к сохранению родного языка и культуры.