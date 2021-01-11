В Мурманской области прошли мероприятия, посвященные Рождеству

По всей Мурманской области в ночь с 6 на 7 января состоялись праздничные богослужения в церквях и приходах, связанные с празднованием Рождества Христова. Во время служб прихожане использовали средства индивидуальной защиты и антисептики.

Для обеспечения социальной дистанции в храмах нанесли разметку. Всего в мероприятиях приняли участие более 2 тысяч человек.