В Мурманской области прошли проверки пожарной безопасности в местах массового скопления людей

В ходе проверок торгово-развлекательных центров выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Чаще всего прокуроры выявляли захламление путей эвакуации, запертые изнутри двери эвакуационных выходов, неисправность пожарных гидрантов и отсутствие документации на декоративно-отделочные работы.

По всем нарушениям приняты меры, направленные на их устранение. Внесено 95 представлений и возбуждено 76 административных дел.