В Мурманской области прошли учения в подразделениях РХБЗ армейского корпуса Северного флота

На учениях под Печенгой военнослужащие армейского корпуса отработали тактические приёмы по противодействию условному противнику в условиях применения оружия массового поражения. Одним из пунктов, который было необходимо отработать военным, стало оборудование полевых постов радиационной, химической и биологической защиты в условиях, приближенных к боевым. Нормативы специалисты РХБ войск сдавали на пунктах специальной обработки.

В мероприятиях было задействовано более 70 специалистов профиля радиационной, химической и биологической защиты и более 50 единиц техники.