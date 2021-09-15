142 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+49), Кандалакшском районе (+21) и Мончегорске (+ 1).

Региональный оперативный Штаб по борьбе с пандемией сообщает, что в Мурманской области проведено более миллиона ста тысяч тестов на CoVID. 1 млн 125 тысяч 760 ПЦР-исследований провели в нашем регионе в лабораториях, подведомственных Министерству здравоохранения.

Ежедневно лаборанты, подведомственных Министерству здравоохранения области учреждений, анализируют около 2 тысяч проб. Это, по словам специалистов, необходимо для того, чтобы обеспечить должную выявляемость коронавирусной инфекции. С помощью смс-информирования результаты теста получили более 355 тысяч человек.