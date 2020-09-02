В Мурманской области проведут «цифровую» перепись населения

Всероссийская перепись населения состоится с 1 по 30 апреля 2021 года. Любой желающий сможет ответить на вопросы переписи через портал «Госуслуги».

Для этого необходимо будет зайти в «Личный кабинет» и заполнить электронный переписной лист. Также домой к северянам будут ходить переписчики с планшетами. Они ускорят заполнение опросных листов и передачу информации в центр обработки. В целом по стране для переписи предполагается использовать 360 тысяч планшетов. Также переписаться можно будет на переписных участках и МФЦ.