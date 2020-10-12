В Мурманской области проведут массовое тестирование педагогов и социальных работников на коронавирус

Кроме того, некоторые предприятия изменят график работы, чтобы избежать скопления людей.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Мурманской области предпримут дополнительные меры по сдерживанию распространения COVID-19. Cо среды вводится еженедельное тестирование соцработников, трудящихся в стационарах и оказывающих помощь на дому. Тестирование коснётся педагогов и студентов, которые ходят на практику в учебные заведения.

Также скорректируют режим работы некоторые региональные предприятия.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы всем организациям рекомендуем скорректировать график работы, для того чтобы минимизировать скопление людей на транспорте, чтобы, грубо говоря, в течение двух часов запускать работу офисов, организаций, учреждений. Работодатель выберет соответствующую модель начала и окончания рабочего дня».

Во время оперативного совещания также обсудили готовность автодорог работе в зимний период. В целом по региону работы выполнены на 95 процентов. Проблемной остается трасса Снежногорск - Гаджиево. По словам министра транспорта Артёма Гришина, работы перенесли на следующий год из-за судебных разбирательств.

В столице Заполярья по реконструкции дорожного полотна в отстающих –Первомайский округ.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «По Ленинскому округу выполнение работ составляет 90 процентов, по Первомайскому - 18 процентов и по Октябрьскому выполнено 100 процентов до сентября 2020 года».

В правительстве региона так же обсудили продление налоговых каникул для предпринимателей до 1 января 2024 года. «Такие меры помогут поддержать бизнес, а также выведут из тени тех физических лиц, которые работают без регистрации», - подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.