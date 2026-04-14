В Мурманской области провели мемориальную экспедицию «Гвоздики на скалах»

Она была посвящена событиям Великой Отечественной войны в Заполярье.

В четырёхдневный маршрут по местам боёв отправились 68 ветеранов, поисковиков, школьников и студентов из разных населённых пунктов Мурманской области. Также к ним присоединились участники из Москвы и Владивостока.

Руководили группами педагоги и наставники из образовательных и патриотических объединений. Основной задачей экспедиции «Гвоздики на скалах» стало изучение военной истории Заполярья и сохранение памяти о бойцах Красной Армии, погибших на Севере.

Маршрут проходил по заснеженной местности с использованием туристического и зимнего снаряжения.