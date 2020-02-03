В Мурманской области провели операцию «Иностранец»

В Мурманской области ловили нелегальных мигрантов. Во время операции «Иностранец» сотрудники полиции провели более 1600 промышленных и сельскохозяйственных объектов, торговые точки и стройки, а также дома в жилом секторе.

Проверяли гостей на предмет незаконной миграции и неисполнения решения суда. Особое внимание оперативники уделяли трудовой деятельности приезжих, ведь именно из-за работы незаконные мигранты не покидают Российскую Федерацию.

Во время операции были пресечены 348 нарушений, в том числе нарушения режима пребывания иностранными гражданами и нарушения связанные с правилами привлечения мигрантов к работе.

По итогу операции наложены штрафы, на общую сумму 550 тысяч рублей.