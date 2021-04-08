В Мурманской области провели первые тренировки механизированной парадной колонны боевой техники Северного флота

Они состоялись в Печенгском районе на территории отдельной мотострелковой бригады. В них приняло участие более 50 единиц техники.

Военнослужащие Северного флота готовятся к параду, посвящённому 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Водители боевой техники уже провели первые тренировки. Они состоялись на бывшем военном аэродроме в Корзуново, с которого поднимался в небо Юрий Гагарин во время своей службы на Северном флоте.

Во время тренировок водители отрабатывают прохождение механизированной колонны, следят за равномерностью движения техники, соблюдением интервала и дистанции. Самые большие участники колонны – пусковые установки зенитно-ракетной системы С-400 примут участие на завершающем этапе тренировок, а историческая техника появится на репетициях в Мурманске.

Всего на параде будет представлено более 70 единиц действующей военной и специальной техники Северного флота, а также ретро-автомобили и мотоциклы военной и послевоенной поры. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

Напомним, в прошлом году парад Победы состоялся только в июне. Из-за введенных коронавирусных ограничений эксперты рекомендовали зрителям не присутствовать на нём лично. Поэтому многие северяне смотрели праздничное событие в онлайн-формате.