В Мурманской области провели первый этап реновации ЗАТО

За совещанием по развитию Арктической зоны следил и глава нашего региона. Среди прочих вопросов, затрагивающих Мурманскую область, Андрей Чибис выделил модернизацию ЗАТО.

Андрей Чибис губернатор Мурманской области

«В 2021 году мы провели первый этап реновации, в этом году продолжаем работу. И, конечно, поручение, которое сегодня озвучил Президент, позволяет нам делать больше и в гораздо более короткие сроки. Это принципиально важно, потому что на этих территориях проживает почти 20% жителей нашей области», – подчеркнул Андрей Чибис.