В Мурманской области провели учения служб МЧС

Спасатели всех уровней отработали навыки в районе Хибинских гор, применяя технику повышенной проходимости. В качестве гостя на площадке присутствовал и губернатор Андрей Чибис

Всероссийские сборы спасателей в Мурманской области проводят во второй раз. Наш регион является самым лавиноопасным в стране и в то же время предоставляет все условия для проведения тренировок разного уровня сложности. В учениях приняли участие 75 спасателей со всей России - от Камчатки до Санкт-Петербурга.

Даниил Мартынов, советник главы МЧС России: «На этих учениях мы передаем свой опыт и знания, как мы производим поисково-спасательные работы, как мы работаем в лавине, как мы ищем людей, какую мы новейшую технику используем. Коллеги делятся своими наработками, а отдельным блоком мы обучаем всех наших инструкторов арктической медицине. Это очень важный элемент в обучении».

Северный климат непредсказуем, и на этот раз спасатели столкнулись с плюсовой температурой. Максимально сложные условия для тренировок стали большим преимуществом, ведь трудности для сотрудников МЧС – это возможность в полной мере показать своё мастерство.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Навыки отрабатываются очень качественно и надёжно, это дорогого стоит. Бойцы показывают очень высокий результат, этому предшествует тяжёлая работа, и то, как они взимаются бесстрашно на склон, это просто поражает».

Особое внимание на тренировке было уделено применению сноубайков, которые проходили испытание на Всероссийских сборах. Главное их преимущество – способность за считанные секунды подняться на крутой склон, недоступный для обычных снегоходов. Это значительно расширяет возможности спасателей МЧС России при проведении поисково-спасательных работ.