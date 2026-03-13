В Мурманской области провели всероссийские командно‑штабные учения по предотвращению последствий паводков и лесных пожаров

Они были разбиты на два тематических этапа.

По легенде учений, аномально тёплая погода и стремительное таяние снега вызвали опасные паводковые потоки. В посёлке Кильдинстрой уровень реки Кола превысил критические отметки. Под затопление попал дома и дачи. В зоне бедствия оказались более 200 человек. А сильный поток у станции Лопарская повредил подвесной пешеходный мост.

Силы МЧС и РСЧС отработали совместные действия. Особое внимание уделяли эвакуации и оказанию первой помощи.

Второй этап учений заключался в обеспечении защиты населённых пунктов, предприятий и социально-значимых объектов. Согласно новой легенде, из-за необычно высоких температур воздуха произошёл лесной пожар. Из-за сильного ветра он разрастался и подверг угрозе населённый пункт Мокрая Кица. В зоне риска оказались 75 человек.

Все структуры продемонстрировали профессионализм, оперативно реагируя на вызовы, отметил Дмитрий Татаров, заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области.