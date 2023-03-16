В Мурманской области проводится корректировка размера платы за отопительный период прошлого года

Жильцы более 1000 домов получат возврат переплаты по итогам 2022 года. Об этом на брифинги с журналистами сообщила министр жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова.

В брифинге приняли участие генеральный директор Мурманской ТЭЦ Станислав Назаров и заместитель генерального директора по сбыту АО «МЭС» Илья Бармин.

Корректировка за отопление проводится в Мурманской области за предыдущий период ежегодно в первом квартале текущего года.

Алёна Кузнецова, министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «У нас идёт равномерное начисление жителям платы за отопление, те дома, в которых есть общедомовые приборы учёта по теплу, по законодательству мы должны в первом квартале предъявить разницу. Она может быть как в плюс, так и в минус».

Как отметила министр, по всему региону общая сумма возврата составила около трёхсот миллионов рублей. Например, на ул.Старостина, 71 в Мурманске экономия с двухкомнатной квартиры составила 49 тысяч рублей за семь лет с момента установки прибора.

Сергей Жабенко, главный инженер управляющей компании ООО «Жилспецстрой»: «Прибор учёта был установлен где-то в 2012 году, а погодозависимую автоматику мы ставили в 2016 году. Обошлась она там по ценам того года где-то в 200 тысяч рублей. Вот за 7 лет, с 2016 года по 2022 год, данный дом сэкономил 2 миллиона 30 тысяч рублей. Эти деньги были возвращены собственникам».

Управляющие компании контролируют приборы, следят за правильной подачей тепла в квартиры согласно нормативам.

За прошлый год 1313 домов попадают под корректировку, из них больше тысячи получат возвраты.

Алёна Кузнецова подчеркнула, что корректировка в плюс не превысит 150 рублей за квадратный метр – обычную величину колебаний между средним размером платы за тепло и нормативом. По её словам, доплата предельного размера коснётся всего лишь десятка домов.