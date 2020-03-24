В Мурманской области проводится традиционная антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В этом году в рамках неё стартовало профилактическое мероприятие «Штрих-код».

Акция «Штрих-код» - новое направление в борьбе с распространением наркотиков в Заполярье. Присоединиться к ней может любой. Если вы увидели на стенах домов, фасадах зданий и сооружений, остановках города надписи с ссылками или интернет-адресами, необходимо сообщить об этом.

Людмила Аристова, заместитель начальника отдела управления по контролю за обороту наркотиков УМВД России по Мурманской области: «Обратитесь к нашим главным помощникам. С сентября прошлого года у нас действует портал «Наш Север», где ваше обращение можно подать непублично - без объявления своей личности. Но, естественно, на портале придётся зарегистрироваться при первом входе».

Волонтёры регионального проекта «Арктический киберпатруль» также присоединились к борьбе с наркотрафиком. Студенты-активисты прошли серьеёное спецобучение. Они уже выявили более 20 опасных ссылок на фасадах домов.

Людмила Аристова, заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области: «Если этот проект будут популярен и востребован, то в следующем учебном году, тем более сейчас такая ситуация, что дистанционно все проходит, возможно, будет запущен набор на второй поток «Арктического киберпатруля». Он проходит на базе МАГУ».

На сайте регионального УМВД и Управления по контролю за оборотом наркотиков можно найти номера «горячих линий», по которым можно рассказать, где продают смертельную отраву. Стоит отметить, что причастных к «наркограффити» лиц, ждёт наказание не только за пропаганду и распространение наркотиков, но и порчу фасадов городских зданий.