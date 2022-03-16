В Мурманской области проводят традиционное профилактическое мероприятие «Автобус»

Сотрудники ГИБДДД проверяют транспорт, перевозящий пассажиров. В этот раз одной из точек осмотра стало кольцо на въезде в Колу.

Во время проверок пассажирских автобусов чаще всего сотрудники ГИБДД выявляют следующие нарушения: технические неисправности транспорта, неиспользование ремней безопасности и нарушения правил перевозки. Однако, как отмечают дорожные полицейские, замечания и недочеты в работе водители стараются исправлять. Так что повторно почти не попадаются.

Евгений Канюков, начальник ГИБДД Кольского района: «Такие ситуации редко бывают. Как правило, такими проверками соответствующий порядок наводим на дорогах. Стараемся, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения».

Только за неделю было выявлено порядка 20 нарушений. Продлится профилактическая операция «Автобус» до 18 марта. Места для проверок всегда разные, делятся госавтоинспекторы.

Евгений Канюков, начальник ГИБДД Кольского района: «Мероприятие проводится как на территории района, так и по области. Аналогичные точечные проверки проводятся по всей территории Кольского района. Каких-то мест мы не конкретизируем. Это участки автодорог с наибольшей интенсивностью движения».

За день сотрудники ГИБДД Кольского района успевают проверить до 30 транспортных средств. Они настоятельно просят водителей соблюдать правила безопасности. Ведь от этого зависят жизни многих людей.