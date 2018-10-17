В Мурманской области пройдёт VIII Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+»

9 и 10 ноября в Мурманской области пройдёт восьмой Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+». Область в этом году стала одной из трёх центральных региональных площадок мероприятия.

Основные мероприятия фестиваль науки «Наука 0+» пройдут на базе Мурманского областного дворца культуры и народного творчества имени Кирова. Квесты для школьников, квизы для студентов-первокурсников, научные выставки и многое другое. Свои предложения по проведению фестиваля внесли не только федеральные организаторы - дирекция фестиваля при МГУ имени Ломоносова - но и областные ВУЗы.

Леонид Гусев, генеральный директор ООО «Дирекция фестиваля науки»: «Мы бы хотели, чтобы местные организации по-новому представили те достижения, те наработки, которые у них есть. И мы потратили несколько месяцев, чтобы это всё согласовать, упаковать так, чтобы это всё было интересно самой широкой аудитории».

Задача фестиваля - не только популяризация науки, но и помощь школьникам в выборе жизненного пути. Так, например, на секции «Архипелаг профессий» представят самые актуальные для северных территорий виды деятельности. В этом году Мурманская область впервые стала одной из трёх центральных региональных площадок фестиваля.

Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области: «Наверное, правильно, что в этом году центральной региональной площадкой выбрана Мурманская область, потому что наш регион он урбанизированный, очень современный, очень динамично развивающийся, представлен различными крупными, высокотехнологичными производствами».

Промышленные гиганты тоже в стороне не остались. На фестивале будет работать площадка под названием «Станция Норникель». На ней посетители смогут представить себя в роли оператора тяжёлой техники.

Антон Косолапов, начальник управления региональных проектов КГМК: «У компании очевидные интересы. Компания стремится быть современной, динамично развивающейся, А это невозможно без квалифицированного, творчески мыслящего персонала».

Основным событием станет интерактивная научная выставка «Время новых героев. Дорогами арктических открытий». Она также будет работать в Мурманске на базе Дворца культуры имени Кирова 9 и 10 ноября. На ней посетители смогут узнать об истории освоения Севера, научных достижениях и современных технологиях. Откроются площадки фестиваля науки и в других муниципалитетах области: в Апатитах и Полярных Зорях.