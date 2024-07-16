В Мурманской области пройдут масштабные учения поисково-спасательных отрядов

Как будут проходить командно-штабные учения, рассказали на пресс-конференции, которую провели на базе Центра управления регионом.

В Мурманской области состоятся масштабные учения волонтёров-спасателей. В слёте примут участие 60 поисковиков из Республики Коми, Пермского края, Псковской и Мурманской областей. Обучение будет проходить при поддержке сразу нескольких ведомств.

А вот искать добровольцам приходится людей разных возрастов, поэтому и программа обучения гибкая и очень разнообразная.

Гиорги Булиа, руководитель Департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтёрской деятельности Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям: «И детей, и взрослых. Если приводить статистику, то по статистике Национального Центра, больше поздняя весна и до поздней осени - в такой тёмный период пропадают больше всего. Статистика показывает, что больше бегунков, если мы говорим про детей. У взрослого поколения, мы не специализируемся и не акцентируем на этом внимания, добровольцы, естественно, если поступает заявка, выходят и по взрослым, то это, наверное, больше деменция, в преклонном возрасте уже люди».

Если потерялся взрослый, то он может связаться с оператором по телефону 112, сообщить так называемую точку входа и координаты. С детьми все гораздо сложнее. Но в обоих случаях для волонтёров важно быстро и чётко отрабатывать все вызовы, поэтому для них принципиальна скорость получения информации и развертывания поисковой операции на местности и слаженность действий всех её участников.

Владислав Мыльников, заместитель начальника отдела пожаротушения Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Надо, чтобы они были не помехой в поиске, а были обучены, представляли вообще, для чего их привлекли. Они должны быть настроены именно на поиск человека, это не пикник, ничего такого, это надо именно заниматься и хорошо ориентироваться. Для этого им поможет центр, который их обучает».

Учения будут проходить на протяжении трёх дней. За это время участники в условиях арктического климата отточат навыки оказания помощи пострадавшим, выйдут на поиски человека и разберут ошибки, совершенные за время спасательной операции.

Гиорги Булиа, руководитель Департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтёрской деятельности Национального Центра Мурманской области: «Мы позиционируем себя как помощники правоохранительных органов. Наши волонтёры понимают ответственность, которая на них лежит, обучаются, чтобы, выходя на поиски, они понимали, какие задачи нужно делать, как это нужно делать и как правильно это делать. Поэтому разговариваем, так скажем, с ведомствами на одном языке».

Спасение человека — это всегда сотрудничество с МЧС, полицией и следственным комитетом, которые всегда подскажут и помогут в поисках потерявшегося человека, ведь именно к ним родственники попавшего в беду обращаются в первую очередь.

Ольга Кононенко, руководитель поискового отряда «МурманСпас»: «Поиски никогда не бывают одинаковыми. Каждый поиск индивидуален и делишься опытом, разговариваешь, повторяешь то, что проходил, но никоем образом, я всегда говорила, мы не подменяем собой работу правоохранительных органов и спасателей. Мы в помощь, когда она нужна».

У Мурманского волонтёрского центра «МурманСпас» девиз «Искать, нельзя потерять». Поэтому важно обучаться поиску людей, ведь никогда не знаешь, с чем придётся столкнуться в лесу или городе.