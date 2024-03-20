В Мурманской области пройти витаминизацию теперь можно по временной регистрации

Это сделано с целью повышения доступности медицинской помощи.

Внесенные изменения позволят пройти скрининговое исследование большему количеству северян и в случае дефицита витамина D, бесплатно получить препарат из расчёта месячного курса.

Адреса всех пунктов витаминизации, открытых в рамках губернаторского проекта, опубликованы в официальном сообществе регионального Минздрава.

Запись на витаминизацию доступна в четверг и пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 15.00 по телефону единого контакт-центра. При себе необходимо иметь паспорт.

Все пункты будут работать до конца этого года.