В Мурманской области проживают 52% женщин - Мурманскстат

Специалисты Мурманскстата в преддверии Международного женского дня создали статистический портрет женщин Мурманской области.

Как сообщает статистическое ведомство, 2019 году в Мурманской области проживали 388,4 тысячи женщин, что составляло 52 процента от общей численности населения Кольского Заполярья. Перевес обусловлен большей продолжительностью жизни женщин в регионе: они живут в среднем 77 лет, что на 11 лет больше, чем мужчины. Средний возраст наших землячек – 42 года.

Среди занятого населения региона в 2019 году 46 процентов – женщины.