В Мурманской области прозвучали последние звонки для 11 тысяч выпускников

Последний звонок для школьников — это рубеж между детством и взрослой жизнью. Выпускники прощаются со школой, благодарят учителей и принимают поздравления от родителей. Впереди у них экзамены и выбор учреждения, где они будут получать знания для будущей профессии. И хотя волнения на последнем звонке не избежать, праздник всё равно для них остаётся радостным.

Матвей Горбунов, выпускник гимназии №6 г. Мурманска: «Это один из самых важных этапов в моей жизни: прощание со школой, в которой я провёл пять лет. Я отдал ей очень много сил, много времени, много бессонных ночей, я максимум вкладывался, и очень грустно, конечно, прощаться, но такова жизнь».

Ярослав Иванов, выпускник гимназии №6 г. Мурманска6 «Это весьма сложно описать. Я очень благодарен всему педагогическому составу гимназии. За эти два чудесных года, проведенных здесь, за их старания, за то, как они учили меня».

Анатолий Аноненко, выпускник гимназии №6 г. Мурманска: «Даже как-то не верится. До конца учился, не верил, что закончишь школу так рано».

Анжелика Егорова и Мария Бондаренко, выпускницы гимназии №6 г. Мурманска: «Это достаточно грустное событие, хоть и торжественное. Мы к нему достаточно долго готовились - пели песни, танцевали вальсы. Это всё было незабываемо. А теперь немножко волнительно перед самим событием. Да, в принципе, экзамены скоро. Мы готовимся, волнуемся. Готовы плакать».

Даниил Сергиенко, выпускник гимназии №6 г. Мурманска: «Довольно волнительно, потому что подготовка к экзаменам. А вся школьная жизнь завораживает».

Для получения аттестата одиннадцатиклассникам нужно сдать русский язык и математику базового или профильного уровня. Тем, кто планирует поступать в вузы, предстоят экзамены по выбору. Выпускники, желающие продолжить обучение в 10 классе, сдадут русский язык, математику и два предмета по выбору.

Виктория Могила, заместитель главы Мурманской области: «Каждый помнит свой выпускной, последний звонок. Это особенный день, когда мы встаем на путь взрослой жизни. И каждый помнит, когда ему приходилось сделать выбор. Ведь впереди новые идеи, смелые вызовы, надо правильно принимать решения. Поэтому очень хочется нашим всем мурманским выпускникам пожелать именно правильного выбора».

Одиннадцатиклассники сейчас готовятся к сдаче ЕГЭ. Экзамены стартуют 1 июня и завершатся 9 июля. Выпускники думают о выборе вузов и специальностей. Многие из них поблагодарили учителей за годы обучения.

Нина Зубарева, директор гимназии №6 г. Мурманска: «Уже все нервы истрачены, эмоции истрачены, боюсь, что буду плакать на каждом слове на прощании с одиннадцатиклассниками. Потому что это шикарный выпуск, прекрасные дети, изумительные родители, замечательные учителя».

Основной государственный экзамен для девятиклассников проведут со 2 июня по 6 июля. Тестирование будут сдавать более 8 тысяч человек.