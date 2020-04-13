В Мурманской области работа призывных комиссий запланирована на вторую неделю мая

Отправка в войска призывников начнётся не раньше 20 мая.

Для противодействия распространению коронавирусной инфекции работа комиссариатов организована посменно. На время призыва личный приём будет проводиться с помощью средств телекоммуникаций. Допуск граждан с повышенной температурой и с признаками респираторных заболеваний запрещён.

Работники комиссариатов на рабочих местах находятся в медицинских масках и перчатках. Каждые два часа проводится дезинфекция. Все молодые люди, призванные на военную службу, будут протестированы на коронавирус, а по прибытии в войска пройдут двухнедельных карантин под наблюдением военных медиков.