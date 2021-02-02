158 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+73), Оленегорске (+15) и Апатитах (+15).

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что вакцинация от COVID-19 началась и в подведомственных медучреждениях федерального медико-биологического агентства региона. Например, в медсанчасти №118 в Полярных Зорях вакцинировали 108 человек, а в Снежногорске – 569.

В Мурманской области работает 23 прививочных пункта. 6 пунктов в Мурманске и по 1 пункту в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Североморске, Коле, Мурмашах, Видяево, Заполярном, Кандалакше, Никеле, Ковдоре, Кировске, Умбе, Зеленоборском, Алакуртти, Ревде и Ловозере. В них предусмотрена запись через электронные сервисы, которыми уже воспользовались 2166 человек.