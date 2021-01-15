В Мурманской области работает сеть кабинетов для вакцинации от CoVID-19

Вакцинация от коронавируса для приоритетных групп в Мурманской области продолжается. К категории тех, кто должен быть привит в первую очередь, относятся медицинские работники и педагоги.

В Мурманской области создана сеть кабинетов для вакцинации от CoVID-19. Медработники и педагоги, желающие привиться, подают заявку работодателю. Затем их приглашают в порядке очереди в учреждения для проведения процедуры.

Татьяна Кременская, заместитель главного врача по лабораторно-поликлинической помощи МОКБ им. Баяндина: «Я уже прошла два этапа, прививалась ещё осенью. В сентябре первый этап, в октябре второй. Для меня она, безусловно, важна, так как я медицинский работник, во-первых. Во-вторых, я мать, у меня двое детей. Никакой подготовки не надо. Главное, чтобы не было противопоказаний к прививке».

Сначала пациент заполняет документы и проходит медосмотр. Если нет никаких противопоказаний, то медсестра делает первый укол, а спустя 21 день, второй.

Уже более тысячи граждан приоритета первого уровня получили вакцину.

Татьяна Мельникова, старшая медсестра КДЦ МОКБ им. Баяндина: «Вакцина хранится и транспортируется со строгим соблюдением всех правил холодовой цепи. Хранится в морозилке. После того, как вытаскивается из морозильной камеры, в течение получаса находится при комнатной температуре и потом вводится».

В Мурманске работают четыре прививочных кабинета. Также они открыты в Апатитах, Мончегорске и Оленегорске. В ближайшее время они появятся в Коле, Кандалакше и Печенгском районе.

Скоро в регионе начнётся массовая вакцинация от коронавируса. Заявки на прививку будут принимать с помощью цифровых сервисов.