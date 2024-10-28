В Мурманской области работали члены комитета Совета Федерации по международным делам

В рамках программы мероприятий выездного заседания комитета Совета Федерации по международным делам в городе Мурманске, его члены обсудили конвенцию ООН по морскому праву. Однако, участники делегации обратили внимание и на другие проблемы, которыми живёт регион. Например, социального, экономического и международного характера.

Посетив Мурманскую область, делегация сенаторов Российской Федерации, помимо основной цели поездки, проверила и какое внимание уделяется в нашем регионе безопасности территорий. Поэтому участники отправились на Международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск» - единственный сухопутный пункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии.

Сотрудники приграничной зоны провели для делегатов экскурсию. В ходе нее гостям показали инфраструктуру пункта пропуска, места, где проводят пограничный и таможенный контроль, административные помещения.

После осмотра таможенной зоны, состоялось совещание. На нём поднимались вопросы функционирования пункта пропуска и пересечения границы, перемещения грузов. Также была затронута тема взаимодействия с соседним государством - членом НАТО – Королевством Норвегия.

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: «Сейчас, с учётом всех сложностей отношений, функционирование границы осуществляется почти что в штатном режиме. Есть ограничения, они касаются, прежде всего, российских граждан, которые хотели бы пересечь границу на личном транспорте, о всё равно эта ситуация отличается от того, что происходит, например, на российско-финляндской границе, на российско-польской границе, где наши соседи ведут себя значительно более жёстко, во многом превышая те требования, которые установлены западными интеграционными структурами».

Убедиться в том, как обеспечена работа приграничного пункта пропуска с российской стороны, такую задачу ставила перед собой делегация сенаторов Российской Федерации. И полученными результатами они остались довольны.

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: «Мы не услышали каких-то чрезвычайных проблем, которые требовали бы немедленного вмешательства на законодательном уровне, на уровне обращений на законодательном уровне исполнительной власти. При всём драматизме всего, что происходит в геополитическом масштабе, не может вызывать удовлетворение, что наша граница на замке. И этот замок полностью под нашим контролем. Граница функционирует в полном соответствии с нашими российскими национальными интересами – это главный вывод, который мы можем сделать после пребывания на пункте пропуска «Борисоглебск».

Кроме того, по словам представителей делегации, в ближайшее время по линии таможенной службы и по линии пограничной предстоят серьёзные дополнительные работы, чтобы создать необходимые условия для тех, кто несёт службу на российско-норвежской границе.