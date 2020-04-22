День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.20 19:30
Перечень предприятий существенно расширен. Также дополнен список товаров первой необходимости. В него вошли антисептики для рук и средства для дезинфекции, автозапчасти.
В Мурманской области расширены списки необходимых товаров и предприятий, имеющих разрешение работать
Правительством Мурманской области внесены изменения в перечни товаров первой необходимости и организаций, которые могут не приостанавливать работу из-за коронавируса.
Перечень предприятий существенно расширен. Также дополнен список товаров первой необходимости. В него вошли антисептики для рук и средства для дезинфекции, автозапчасти.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
Rjynetyysq
22.04.20 11:30
Рукша - хороший специалист, он знает много про Арктику, но он не политик и стать таковым, при всем его желании, у него не выходит. А Росатому нужен именно политик - хороший «решала» с хваткой, способн
Комментарий к новости:«Росатому» требуется «смотрящий» за Арктикой
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