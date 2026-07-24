В Мурманской области расширяется список мер поддержки семей с детьми

С 1 июня у работающих родителей появилась возможность оформить ежегодную семейную выплату. Первые результаты программы уже есть - более 4 тысяч северян получили одобрение, а средний размер перечислений составил 49 тысяч рублей.

Новая мера поддержки в Мурманской области призвана помочь тем, кто воспитывает детей в непростых северных условиях. Оформить ежегодную выплату могут оба родителя, а также усыновители, опекуны, попечители. Главное условие - ребёнок должен быть несовершеннолетним, либо до 23 лет, если он учится на очном отделении.

Однако есть и ограничения.

Раиса Беляева, начальник Управления социального обеспечения семей с детьми отделения СФР по Мурманской области: «Заявление подаётся отдельно каждым родителем. Если один из родителей был самозанятым, соответственно не платит подоходный налог, то он выплату не получает, но второй родитель получить эту выплату может».

При назначении выплаты проводится комплексная проверка доходов семьи. Среднедушевой доход не должен превышать полторы величины прожиточного минимума. Для Мурманской области этот порог в прошлом году составил 38 тысяч 85 рублей. Что касается самой суммы, то она индивидуальна. Её размер - это возврат части уплаченного подоходного налога: ставка пересчитывается в размере 6%, а разница возвращается родителям.

Раиса Беляева, начальник Управления социального обеспечения семей с детьми отделения СФР по Мурманской области: «При расчёте среднедушевого дохода семьи учитывается зарплата, пенсии, стипендии. Проверяется наличие жилых и нежилых помещений, автомобиля, земельных участков».

Подать документы можно через портал «Госуслуги». Процесс не занимает много времени.

Приём заявлений продлится до 1 октября. Рассмотрение обращения занимает до 10 рабочих дней. Если решение положительное, деньги поступят на счёт в течение 5 рабочих дней. Подать заявление можно онлайн, в МФЦ или лично в клиентских службах Отделения социального фонда.